Sivasspor Karabağ UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. I Grubu'nun üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Yiğido, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı temsilcimize galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode kaydetti. Sivasspor, bu sonuçla 3 puana yükselirken; Karabağ ise 0 puanda kaldı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk etti.
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11. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.
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İlk yarı, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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88. dakikaya gelindiğinde ise sahne alan Kayode, ceza sahasında yaptığı aşırtma vuruşla skoru 2-0'a getirmeyi başardı.
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