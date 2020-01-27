Sivasspor Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 19'uncu haftasının kapanış maçında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'un tek golünü 90+3'üncü dakikada Yasin Öztekin atarken, konuk ekibin golünü Garmash kaydetti. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 41 puana yükselirken, konuk ekip puanını 24'e çıkardı.
21'inci dakikada soldan Abdullah'ın pasında ceza alanına yaklaşan Oğulcan'ın şutu, kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.
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25'inci dakikada ceza alanı dışından Mert Hakan'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.
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32'nci dakikada bu kez sol çaprazdan topla buluşan Kone çok sert ve düzgün vurdu, kale direğine çarpan top yandan auta gitti.
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35'inci dakikada sağ kanattan Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan kontrol etti.
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