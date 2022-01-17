Sivaslıları soğukta bekletip konsere çıkmayan Manuş Baba'dan ilk açıklama! Kendini savundu!
SİVAS’ta buz gibi soğuk havaya aldırış etmeden Manuş Baba’nın konserine akın eden onlarca kişiye rağmen, Manuş Baba soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadı. Tepkilerin ardından ünlü şarkıcı kendini savundu!
SİVAS'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan onlarca kişi, şarkıcıya tepki gösterdi. Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından, ünlü şarkıcı konuya ilişkin açıklama yaparak kendini savundu.
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.
Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti.
Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu.