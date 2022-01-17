Sivaslıları soğukta bekletip konsere çıkmayan Manuş Baba'dan ilk açıklama! Kendini savundu!

SİVAS'ta hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen binlerce kişi, ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın konserine akın etti. Ancak hayranlarını saatlerce bekleten Manuş Baba, soğuğu bahane edip sahneye çıkmadı. Hayal kırıklığı yaşayan onlarca kişi, şarkıcıya tepki gösterdi. Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından, ünlü şarkıcı konuya ilişkin açıklama yaparak kendini savundu.