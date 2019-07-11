Sivaslılara nostalji yaşatıyor! Kadınlar kendi el emeği ile yapıyor
Demirören Haber Ajansı
SİVAS'ta belediyeye ait sosyal tesis, gelen misafirlere ve yöresel yemekleri özleyen Sivaslılara nostalji yaşatıyor. Sosyal tesiste, kentin simge yemeklerinden oluşan 'Sivas tabağı' yoğun ilgi görüyor.
Kent merkezinde Sivas Belediyesi'ne ait sosyal tesis, yöresel yemek hizmeti sunuyor. Kentin yemek kültüründe yer alan mumbar, içli köfte, yaprak sarması, patatesli hingel ve mantıdan oluşan menü, 'Sivas Tabağı' adıyla isteyenlere servis ediliyor. Özellikle şehre gelen tatilciler Sivas Tabağı'na ilgi gösteriyor.
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Tüm yöresel lezzetler 'Sivas Tabağı' adı altında toplanmış. İçli köfte, mantı, mumbar, hingel ve yaprak sarması, bir tabak içerisinde yer alıyor.
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Bu yemekleri kadınlar kendi el emeği ile yapıyor, hepsi doğal olarak elle hazırlanıyor.
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fiyatı da çok uygun. Ayrıca birçok meslek gruplarına ve öğrencilere de yüzde 25 dolayında indirimlerimiz var. Uygulamamız müşterilerimizin ilgisini çekiyor.
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