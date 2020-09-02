Sivas'ın Pamukkale'si Altınkale kent halkını serinletiyor
SİVAS'ta sıcak hava sorunu, Pamukkale'ye benzerliği ile öne çıkan Altınkale ile çözüldü. Altın rengini veren kükürtlü sıcak su, açığa çıkmasıyla 30 dereceye kadar soğuyarak muazzam bir serinleme kaynağı oluyor.
Sivas’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları vatandaşları bunalttı. Meteoroloji verilerine göre; Sivas’ta yılın bu günlerinde bu güne kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. Termometreler 40 derecenin üzerinde sıcaklık ölçerken serinlemek isteyen vatandaşlar çeşitli çözümler üretme çabasında.
Altın rengini kükürtlü su veriyor
Sivaslılar, Pamukkale’ye benzerliği ile dikkat çeken Altınkale travertenlerinin içerisinde serinliyor. Travertenlere altın rengini veren kükürtlü sıcak su, açığa çıkması ile 30 dereceye kadar soğuyarak, havadan daha soğuk olduğu için girenlerin serinlemesi için yeterli oluyor. Serinlemek için ailece Altınkale’ye gelip suya giren vatandaşlar, hem serinledi hem de eğlendi.
"Her yönüyle Pamukkale'nin sulu hali"
Serinlemek için Antınkale’yi tercih eden Mesut Gökçe, "Öncelikle memleketimiz için burası hayırlı olsun. Uzun zamandır gelmiyorduk, bu gün geldik. Bu güzel görüntüyle karşılaştık. Müthiş bir ortam, harika bir güzellik. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Her yönüyle Pamukkale’nin sulu hali. Çamur, doğa ve güzellik her yönüyle burada. Çocuklar gayet eğleniyor. Kalabalık güzel ama tanındıkça insanların buraya daha fazla geleceğini düşünüyorum. Sosyal medyada da paylaştım, mutlaka buraya gelin dedim“ dedi.
Altınkale’nin görünümüyle göze hitap ettiğini belirten Hulusi Kara, “Güzel olmuş diğer taraflara bakmadım. Yeterli bir alan gibi duruyor. Çok güzel, göze hitap ediyor. İsmi de Altınkale, gayet güzel“ dedi.