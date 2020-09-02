Sivas'ın Pamukkale'si Altınkale kent halkını serinletiyor

"Her yönüyle Pamukkale'nin sulu hali"

Serinlemek için Antınkale’yi tercih eden Mesut Gökçe, "Öncelikle memleketimiz için burası hayırlı olsun. Uzun zamandır gelmiyorduk, bu gün geldik. Bu güzel görüntüyle karşılaştık. Müthiş bir ortam, harika bir güzellik. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Her yönüyle Pamukkale’nin sulu hali. Çamur, doğa ve güzellik her yönüyle burada. Çocuklar gayet eğleniyor. Kalabalık güzel ama tanındıkça insanların buraya daha fazla geleceğini düşünüyorum. Sosyal medyada da paylaştım, mutlaka buraya gelin dedim“ dedi.