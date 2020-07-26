Sivas'ın korkulu rüyası ortaya çıktı! Sarıkız örümceği avıyla görüldü

“Ben 40 yaşındayım, ilk kez gördüm”

Site görevlisi Hasan Gülek, hayatında ilk kez ‘sarı kız’ örümceğini gördüğünü belirterek, “Geçen günlerde sarı kız örümceğinden birkaç tane bulmuştuk, onları öldürdük. Geçtiğimiz gün ise çocuklarla birlikte sitenin önünde duvara tırmandığını gördük. Canlı bir şekilde yakaladık, iki gündür kavanozun içinde duruyordu öldü. Bu aralar çok fazla var. Bu tehlikeli olan cinsindenmiş, et yiyenmiş. Ben 40 yaşındayım, ilk kez gördüm. Buraların ilaçlanıp, dezenfekte edilmesi gerekiyor. Sitenin içerisinde bir sürü çocuk oynuyor “dedi.