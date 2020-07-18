Sivas'ın büyüleyen güzelliği! Sarısuvat vadisi
SİVAS’ta doğa yürüyüşçüleri, eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Doğanşar ilçesindeki Sarısuvat vadisi eşsiz güzelliğiyle büyüledi.
Sivas’ta doğa yürüyüşçüleri, eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Doğanşar ilçesindeki Sarısuvat vadisinde yürümenin keyfini çıkardı. Sarısuvat vadisi büyüleyen güzelliği ile göz doldurdu.
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Sivas’ın doğal güzellikleri ile dikkat çeken Doğanşar ilçesi, keşfedilmeyi bekliyor. Sivas’ın 68 kilometre kuzeyindeki ilçe, Sivas’tan farklı olarak Karadeniz ikliminin özelliklerini taşıyor.
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Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediye Başkanlığı ilçenin sahip olduğu güzellileri tanıtabilmek için son olarak eşsiz güzelliğiyle büyüleyen, ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Sarısuvat vadisinde doğa yürüyüşü düzenledi.
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Doğa yürüyüşçülerini ağırlayan Sarısuvat vadisi, güzelliğiyle misafirlerini kendine hayran bıraktı.
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