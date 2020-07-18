Sivas'ın büyüleyen güzelliği! Sarısuvat vadisi

Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediye Başkanlığı ilçenin sahip olduğu güzellileri tanıtabilmek için son olarak eşsiz güzelliğiyle büyüleyen, ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Sarısuvat vadisinde doğa yürüyüşü düzenledi.