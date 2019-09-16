Sivas kangallarına yeni görev! Tüm Türk sınırlarını koruyacaklar

Özellikle zekaları ve güçlü fiziki yapıları ile öne çıkan Kangallar, güçlü fiziki yapıları ile dikkat çeken ve 2 kilo metre görme menziline 4 kilo metrede ise koku alma özelliği ile Dünya’nın en iyi koruma köpekleri olarak kabul ediliyor. Kangalların bu özelliklerinden faydalanmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, onlara yeni bir misyon hazırladı.