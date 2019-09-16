Sivas kangallarına yeni görev! Tüm Türk sınırlarını koruyacaklar
Sivas ilimizin meşhur kangal ırkı koruma köpekleri toplumsal olayların önlenmesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıp başarılı sonuçlar alınınca, Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti. Bakın önemli hangi görevlerde kullanılacak.
Özellikle zekaları ve güçlü fiziki yapıları ile öne çıkan Kangallar, güçlü fiziki yapıları ile dikkat çeken ve 2 kilo metre görme menziline 4 kilo metrede ise koku alma özelliği ile Dünya’nın en iyi koruma köpekleri olarak kabul ediliyor. Kangalların bu özelliklerinden faydalanmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, onlara yeni bir misyon hazırladı.
Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarında önlenmesinde kullanılmaya başlayan Kangalların şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özellikle sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas’tan Kangal yavruları alındı.
Önümüzdeki süreçte eğitilecek bu yavruların özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi üstlenecek.