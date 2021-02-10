Sivas kangalı uçtu! 5 metre yüksekteki dronu havada kaptı işte o anlar

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin 5 metre yükseklikteki dronuna, kangal köpeğinin saldırma anı kameraya yansıdı. Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, “Dron, koyunların üstüne geldiği anda 5 metre sıçrayarak havada kaptı” dedi.