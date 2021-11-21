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Sivas Giresun güzergahında mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi

Anadolu Ajansı
Sivas Giresun güzergahında mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi

GİRESUN'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin yıl sonuna kadar tek tüpten trafiğe açılması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sivas Giresun güzergahında mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi

İÇ ANADOLU'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Sivas Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.

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Sivas Giresun güzergahında mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi

Kazı çalışmaları tamamlanan 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşan tünelin şu ana kadar sağ tüpünde beton kaplama çalışmaları tamamlandı.

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Sivas Giresun güzergahında mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi

Tünele asfalt döküldü, yol çizgileri çizildi.

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Sivas Giresun güzergahında mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi

Tünelde elektronik ve aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor.

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