Sivas Giresun güzergahında mevsim değiştiren Eğribel Tüneli çalışmalarında sona gelindi
GİRESUN'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin yıl sonuna kadar tek tüpten trafiğe açılması için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.
İÇ ANADOLU'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Sivas Giresun güzergahında Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Eğribel Tüneli'nin toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olacak.
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Kazı çalışmaları tamamlanan 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşan tünelin şu ana kadar sağ tüpünde beton kaplama çalışmaları tamamlandı.
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Tünele asfalt döküldü, yol çizgileri çizildi.
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Tünelde elektronik ve aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor.
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