Sivas capsleri TT oldu! Dünya Sivaslılar gününde sosyal medyayı salladılar
SİVAS Belediyesi'nin başlattığı Dünya Sivaslılar Günü festivali sosyal medyanın gündemine oturdu. Sivaslılar attıkları capslerle twitter alemini şenlendirdiler.
Sivas Belediyesinin geçmiş yıllarda başlattığı '5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü' çağrısı sosyal medyada bu yılda geniş yankı uyandırdı. Yurt içinden ve yurt dışından fikre destek veren Sivaslılar, Twitter üzerinde kısa sürede paylaşımın trend topic olmasını sağladı. Sivas Gardaşlık festivali de bugün başladı. Festival iki gün sürecek.
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Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,#DünyaSivaslılarGünü için ilk twiti atanlardan oldu. Sami Aydın şunları yazdı:
Bugün, ilkini 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz #DünyaSivaslılarGünü Kutlu olsun.. 'Twitter 1 günlüğüne de olsa güzelleşiyor'
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#DünyaSivaslılarGünü hastagi kısa sürede twitterde ilk 10 arasına girdi. Sivaslılar eğlenceli capslerle katılımda bulunuyorlar. İşte onlardan bazıları:
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