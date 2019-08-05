Sivas capsleri TT oldu! Dünya Sivaslılar gününde sosyal medyayı salladılar

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,#DünyaSivaslılarGünü için ilk twiti atanlardan oldu. Sami Aydın şunları yazdı:

Bugün, ilkini 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz #DünyaSivaslılarGünü Kutlu olsun.. 'Twitter 1 günlüğüne de olsa güzelleşiyor'