Sivas Belediyespor'u farklı geçen Fenerbahçe kupada üst tura çıktı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de sürprize izin vermedi ve Sivas Belediyespor'u 4-0'lık skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Erol Bulut'un rotasyonla Uğur Kaan ve Ömer Faruk gibi gençleri ilk 11'de kullandığı mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini Thiam (2), Pelkas ve Kemal Ademi kaydetti. Ferdi Kadıoğlu da yaptığı 2 asistle beğeni topladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, sürprize izin vermedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.
Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürerken; ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye durgun başlayan sarı-lacivertliler, son paslarda yaptığı hatalar sebebiyle golü bulmakta gecikti.