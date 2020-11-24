Sivas Belediyespor'u farklı geçen Fenerbahçe kupada üst tura çıktı

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürerken; ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.