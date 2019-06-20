Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi için gece gündüz çalışıyorlar

Ayhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Şubat'ta vurguladığı gibi o takvime uygun bir şekilde ve olağan üstü şartlarda, 24 saat 3 vardiya şeklinde çalışılarak Sivas ile Ankara arasındaki bu aşk, Ferhat ile Şirin'in aşkı gibi Ankara ile Sivas buluşturulacak. Arazi şartları zor. Bu yıl olağanüstü yağışlar oluyor. Yerköy- Sivas arasında ki, Yerköy-Ankara arasındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece bu bölgede 5 tane tünel var. Bunlardan 3'ü bitti 2'si de ilerleyen aşamalarda tamamlanacak” dedi.