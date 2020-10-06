Sıtma ve kızamık vakaları arttı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Covid 19'dan daha tehlikeli
Türkiye'de son dönemde sıtma ve kızamık vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan anne-babaları aşı konusunda uyardı: "Covid'den daha tehlikeli; kimsenin 'çocuğumu aşılatmıyorum' deme hakkı yok..."
Kızamık vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Türkiye genelinde 2018 yılında 716 olan vaka sayısı, 2019 yılında 2 bin 905’e yükseldi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kızamığın koronavirüsten daha tehlikeli oluğunu bulaş oranının Covid 19'da 3, kızamıkta 18 olduğunu belirterek, "Bir grup insanın ‘Ben çocuğumu aşılatmıyorum’ deme hakkı yok" dedi.
Kızamık ve sıtma vakalarındaki artışı gösteren Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ‘2019 Sağlık İstatistik Yıllığı’nda çarpıcı ayrıntılar var. “2018 yılında hiç sıtma vakası görülmezken, 2019 yılında bu rakam yabancı vaka nedeniyle 279 oldu. 112 kişide AIDS görüldü. 2018’de 11 bin 576 olan verem vakaları 11 bin 247’ye geriledi."
"Kızamık vaka sayısı giderek yükseldi. 412’si yerli, 304’ü yabancı toplam 716 olan vaka sayısı 2019’da 2 bin 905 oldu. Bunun 1958’i yerli, 947’si ise yabancı vakalardan oluştu. Kızamık Kızamıkçık Kabakulak (KKK) aşılama oranı 2018’de yüzde 96 iken 2019’da yüzde 97’ye yükseldi.”
'Covid-19'dan daha tehlikeli'
Aşılama oranının artmasına rağmen vaka sayılarındaki yükselişi Hürriyet’e değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi: