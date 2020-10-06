Sıtma ve kızamık vakaları arttı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Covid 19'dan daha tehlikeli

Kızamık ve sıtma vakalarındaki artışı gösteren Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ‘2019 Sağlık İstatistik Yıllığı’nda çarpıcı ayrıntılar var. “2018 yılında hiç sıtma vakası görülmezken, 2019 yılında bu rakam yabancı vaka nedeniyle 279 oldu. 112 kişide AIDS görüldü. 2018’de 11 bin 576 olan verem vakaları 11 bin 247’ye geriledi."