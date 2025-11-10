Sitare Akbaş'tan romantik mesaj! Aşk kokuyor...
Sitare Akbaş uzun süredir birlikte olduğu Cengiz Orhonlu ile nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, eşinin doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından romantik bir mesaj yayınladı.
'Akasya Durağı'nın Zeyno'su oyuncu Sitare Akbaş, eşi Cengiz Orhonlu'nun doğum gününü sosyal medyadan romantik bir paylaşımla kutladı.
'Akasya Durağı'nın Zeyno'su oyuncu Sitare Akbaş, eşi Cengiz Orhonlu'nun doğum gününü sosyal medyadan romantik bir paylaşımla kutladı.
Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen 'Akasya Durağı' dizisindeki 'Zeyno' karakteriyle tanınan oyuncu Sitare Akbaş, sevenlerine güzel haberi duyurmuştu.
36 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen ve oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile nişanlandığını sosyal medyadan paylaşmıştı.