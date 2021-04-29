Sistit belirtileri sistit nasıl geçer?

Kadınların erkeklere oranla daha çok yakalandığı sistit, kadınların en az yüzde 20'sini yaşamları boyunca bir kez etkiliyor. Zamanında tedavi edilmezse böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilen bir hastalık olan sistit, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlarda oluşturabilir.