Sistit belirtileri sistit nasıl geçer?
İdrar yolu iltihaplanması anlamına gelen sistit, idrar yollarında en sık görülen hastalıklardandır. Sistit ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri bir araya getirdik.
Kadınların erkeklere oranla daha çok yakalandığı sistit, kadınların en az yüzde 20'sini yaşamları boyunca bir kez etkiliyor. Zamanında tedavi edilmezse böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilen bir hastalık olan sistit, mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlarda oluşturabilir.
Sistit belirtileri nelerdir?
İdrar yaparken yanma ve sızı(İdrar yaptıktan sonrada sürebilir),
Sık idrara çıkma,
Ağrının kasıklara ve makata yayılması,
Ateş,
Terleme,
Yorgunluk,
Kusma ve bulantı,
İdrarın bulanık, kötü kokulu olabilir.
Cinsel ilişki esnasında ağrı hissi olabilir.
Sistit neden olur?
Normalde bakteriler; üreme organları ve anüs bölgesinde yaşamaktadırlar. Bazen bu bakteriler alt idrar yollarını aşarak mesaneye ulaşırlar. Mesaneye ulaşan bakteriler işeme ile dışarı atılırlar. Ancak mesaneye gelen bakteri sayısı atılandan fazla ise mesanede ve daha sonraki aşamada böbreklerde iltihaplanmaya yol açarlar.
Bulaşma cinsel birleşme esnasında veya genital temizliğin az olduğu durumlarda oluşabileceği gibi uzun süre idrar tutulması, idrar yollarını daraltıcı hastalıklar, menopozda düşük östrojen seviyesi nedeniyle de oluşabilir.