Şişme bebeklere tapındılar! Myanmar'da akıl almaz ayin

Myanmar'da bir tapınakta şişme bebeklerle düzenlenen ayin ülkeyi ayağa kaldırdı. Ülkenin en büyük Budist tapınaklarından başkent Yangon'daki Shwedagon Pagodası'nda bir grup, dua ayinine cinsel amaçlı kullanılan iki şişme bebeği sokmak istedi.