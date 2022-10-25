Şişme bebeklere tapındılar! Myanmar'da akıl almaz ayin
MYANMAR’ın en büyük Budist tapınaklarından başkent Yangon’daki Shwedagon Pagodası’nda, iki şişme bebekle düzenlenen ayin ülkeyi ayağa kaldırdı.
Myanmar'da bir tapınakta şişme bebeklerle düzenlenen ayin ülkeyi ayağa kaldırdı. Ülkenin en büyük Budist tapınaklarından başkent Yangon'daki Shwedagon Pagodası'nda bir grup, dua ayinine cinsel amaçlı kullanılan iki şişme bebeği sokmak istedi.
Güvenliğin engellemesi üzerine grup bebeklerle tapınağın hemen dışındaki alanda ayini düzenledi. Çin'den tanesi 41 bin TL'ye getirildiği belirtilen bebekler, geleneksel kıyafetlerle dua standının üzerine oturtuldu.
Stantta ayinlerde kullanılan dini öğeler, çiçekler ve meyveler olması dikkat çekti. Alandaki bazı kişilerin de bebeklerin önünde eğilerek dua okuduğu görüldü.
Budizme hakaret
Myanmar Din İşleri Bakanlığı, bu sıra dışı şovu düzenleyen grup üyelerine Budizm'e hakaretten dava açıldığını duyurdu.