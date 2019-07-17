Şişmanlar cennete gidemez diyen rahibi şişman bir kadın rezil etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişmanlar cennete gidemez diyen rahibi şişman bir kadın rezil etti

BREZİLYA’da bir kadın, vaaz sırasında, "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papaza yönelik eylemiyle dünyanın gündemine oturdu.

Şişmanlar cennete gidemez diyen rahibi şişman bir kadın rezil etti - Sayfa 1

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde ünlü Papaz Marcelo Rossi, 50 bin kişinin katıldığı bir gençlik kampının kapanış töreninde vaaz verdiği sırada, "Şişman kadınlar cennete giremez" ifadelerini kullandı.

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Şişmanlar cennete gidemez diyen rahibi şişman bir kadın rezil etti - Sayfa 2

O anda güvenliği atlatarak aniden sahneye çıkan bir kadın, papazı sahneden aşağı itti.

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Şişmanlar cennete gidemez diyen rahibi şişman bir kadın rezil etti - Sayfa 3

Sahneden düşen papazın yara almadığı belirtilirken, kadının ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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Şişmanlar cennete gidemez diyen rahibi şişman bir kadın rezil etti - Sayfa 4

Sosyal medyada izleyiciler tarafından yapılan paylaşımlarda, kadının, "Şişman kadınlar cennete giremez" dediği için papazı sahneden ittiği belirtildi.

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