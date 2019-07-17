Şişmanlar cennete gidemez diyen rahibi şişman bir kadın rezil etti
İhlas Haber Ajansı
BREZİLYA’da bir kadın, vaaz sırasında, "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papaza yönelik eylemiyle dünyanın gündemine oturdu.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde ünlü Papaz Marcelo Rossi, 50 bin kişinin katıldığı bir gençlik kampının kapanış töreninde vaaz verdiği sırada, "Şişman kadınlar cennete giremez" ifadelerini kullandı.
15
O anda güvenliği atlatarak aniden sahneye çıkan bir kadın, papazı sahneden aşağı itti.
25
Sahneden düşen papazın yara almadığı belirtilirken, kadının ise gözaltına alındığı öğrenildi.
35
Sosyal medyada izleyiciler tarafından yapılan paylaşımlarda, kadının, "Şişman kadınlar cennete giremez" dediği için papazı sahneden ittiği belirtildi.
45