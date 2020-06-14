Şişli'de pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı

Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Feriköy Savaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs motosikletle sokak üzerinde süratli bir şekilde seyretmeye başladı. O esnada sokak üzerindeki vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıslarla vatandaşlar arasında tartışma çıktı.