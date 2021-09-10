Şişli'de kocası tarafından kaçırılan Şilan Topal kurtarıldı! Çocuğuma kavuşmak istiyorum
ŞİŞLİ'de, boşanma aşamasında olduğu eşi ve beraberindeki kişiler tarafından taksiyle ailesinin evinin önünden kaçırılan Şilan Topal (22), Gaziosmanpaşa'daki bir adreste kurtarıldı. Ailesi büyük sevinç yaşarken, Topal, "Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.
İstanbul Şişli'de önceki gün akşam saatlerinde bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Şilan Topal'a ulaşmak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtardı. Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mithat Topal ve beraberindeki bir kişi de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Çocuğuma kavuşmak istiyorum
Emniyete getirilen Şilan Topal, işlemlerinin ardından savcıya ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç kadın, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.
Mithat Topal ve diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Polis, Mithat Topal'a yardım eden ve henüz yakalanamayan üçüncü kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.