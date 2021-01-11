Şişli'de kız arkadaşını sokak ortasında iki kez darp etti! Çuval taşır gibi taşıdı

Kız arkadaşın bayıltana kadar dövdü, kavgayı vatandaşlar ayırdı

Ara E., sokağın sonuna doğru koşan Leyla K.'yi yakalayıp bir başka apartmanın girişinde darp etmeye başladı. Gözü dönmüş adam, kız arkadaşı yere düşmesine rağmen tekme ve yumruk atmaya devam etti. O sırada yoldan geçen bir vatandaş kadının çığlıklarını duyup darp edildiğini görünce koşarak yanına geldi. Elinde gezdirdiği köpeği bırakan adam, kız arkadaşını Ara E.'nin elinden kurtarmak için hamle yaptı. Ancak Ara E. adama da vurmak isteyince bu kez adam ona yumrukla karşılık verdi. Çevredeki diğer vatandaşlar da kavgayı görüp yanlarına gelince olay daha fazla büyümeden sona erdi.