Şişli'de hastaneden kanser ilacı çaldı! Önce kameraya sonra polise yakalandı

Hastane görevlilerinin kanser ilaçlarının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçen Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından da gidiş yönünü belirledi. Yapılan arşiv incelemesinde şüphelinin A.C.Ş olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.