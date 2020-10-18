Şişli'de dansözlü korona eğlencesi yapıp sosyal medyada paylaştılar

Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.