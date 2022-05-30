Şişli Fulya'daki aşk cinayeti! İntihar notu dehşete düşürdü: Kendi kurallarımla ölürüm
İSTANBUL'da eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın bıraktığı intihar notu ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olaydaki yeni ayrıntılar...
İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde bir evde 3 kişi ölü olarak bulunmuştu. Saldırganın önce eski kız arkadaşını ardından eski kız arkadaşının birlikte yaşadığı şahsı öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıkmıştı.
Sabah'ın haberine göre eski kız arkadaşını ve Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın bir intihar notu bıraktığı ortaya çıktı.
Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın en üst katında 3 kişi ölü bulunmuş, polisin incelemesinin ardından olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.
Edinilen bilgiye göre, eski kız arkadaşının yaşadığı daireye gelen Yavuz Selim Bektaş (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (27) ve Ömer Akın’ı (29) silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.