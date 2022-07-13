Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu canlı yayında öyle bir şey yaptı ki....

Söyledikleriyle sosyal medyada sık sık gündem olan, Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" programının sunucusu SİSİ lakaplı Seyhan Soylu Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'a benzemek için bir dizi ameliyat geçirmiş, çok konuşulmuştu. Yakın zamanda annesini kaybeden Soylu geçtiğimiz gün kanser hastalarına destek olmak için canlı yayında saçlarını kazıttı...