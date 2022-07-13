Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu canlı yayında öyle bir şey yaptı ki....
Cinsel yönelimiyle, söyledikleriyle, geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşulan, Flash Tv de ekranlara gelen "Al Sana Haber" programının sunucusu Sisi lakaplı Seyhan Soylu Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'a benzemek için ameliyat geçirmişti. Yakın zamanda annesini kanserden kaybeden Soylu, samimi arkadaşı Billur Kalkavan'ın de aynı hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyarak, canlı yayında kanser hastalarına destek olmak için saçlarını kazıttı...
Söyledikleriyle sosyal medyada sık sık gündem olan, Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" programının sunucusu SİSİ lakaplı Seyhan Soylu Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'a benzemek için bir dizi ameliyat geçirmiş, çok konuşulmuştu. Yakın zamanda annesini kaybeden Soylu geçtiğimiz gün kanser hastalarına destek olmak için canlı yayında saçlarını kazıttı...
Sunucu Seyhan Soylu, yakın tarihte annesi kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti. Al Sana Haber isimli programla ekrana gelen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, kanser hastalarına destek olmak için canlı yayında saçlarını kazıttı.
Seyhan Soylu, kemoterapi gören kanser hastalarına destek vermek için saçlarını kazıttı.
Geçtiğimiz günlerde eski arkadaşı sosyetik güzel Billur Kalkavan’ın kanser hastalığına yakalanmasından büyük üzüntü duyan Seyhan Soylu Kurban Bayramı’nda da yine eski bir öğretmen arkadaşının kendisine ziyarete geldiğinde Kanser hastalığına yakalanıp saçlarını tedavi sonucu kaybettiğini öğrenince göz yaşlarına boğuldu