'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu zengin çocuklarının 'aşk oyunu' tuzağına düştü! Görmeden 20 bin dolar bıraktı
SİSİ lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından tanışıp duygusal ilişki kurduğu kişi tarafından dolandırıldı. Sisi, sanat camiasından kendisi gibi dolandırılan çok sayıda kişi olduğunu söyledi.
Seyhan Soylu, dolandırıldığını iddia ederek avukatı Emrah İlarslan aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Seyhan Soylu, hiç görmeden aşık olduğu kişinin alması için Fenerbahçe Parkı'na 20 bin dolar götürüp bıraktığını iddia etti. Soylu, bunu yapanların zengin çocuklarından oluşan bir çete olduğunu ve eğlenmek için insanları dolandırdıklarını iddia etti.
Hiç görmeden aşık olduğum kişi... : Bakırköy Adliyesi'nin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, sosyal medya üzerinden bir kişi ile görüştüğünü, hiç görmediği kişiye aşık olduğunu söyledi.
Seyhan Soylu, bu kişinin kendisinden 20 bin dolar istemesi üzerine parayı Fenerbahçe Parkı'na götürüp bıraktığını, parayı gelip alan olmayınca tekrar geri aldığını belirterek, bir süre sonra kandırıldığını ve çevresindeki başka ünlü isimlerin de bu tuzağa düştüğünü iddia etti.
Kendisini dolandıran kişilerin çete olduğunu ve paraya ihtiyaçlarının olmadığını, insanlarla alay etmek amacında olduklarını anlatan Seyhan Soylu şöyle konuştu: