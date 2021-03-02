'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu zengin çocuklarının 'aşk oyunu' tuzağına düştü! Görmeden 20 bin dolar bıraktı

Seyhan Soylu, dolandırıldığını iddia ederek avukatı Emrah İlarslan aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Seyhan Soylu, hiç görmeden aşık olduğu kişinin alması için Fenerbahçe Parkı'na 20 bin dolar götürüp bıraktığını iddia etti. Soylu, bunu yapanların zengin çocuklarından oluşan bir çete olduğunu ve eğlenmek için insanları dolandırdıklarını iddia etti.