Sisi lakaplı Seyhan Solu cezaevine girdi Yeşim Salkım yasak koydurmuştu
Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle Seyhan Soylu'ya 'tazyik hapsi' cezası verildi.
Şarkıcı Yeşim Salkım kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Tedbir kararına uymayan Seyhan Soylu'ya zorlama hapsi verilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Soylu, polise teslim oldu.
Zorlama hapsinin infazı için İstanbul Adliyesi'ne götürülen Soylu, işlemlerinin ardından 4 günlük hapis cezasını çekmek için Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.
Soylu, adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Tazyik hapsinin istismar edilerek herkesin kendisine yonttuğu bir karar olduğunu söyleyen Soylu, şunları söyledi:
"Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. Benim için önemli değil. 4 gün değil 444 gün olsa yatarım. Ben tatile gider gibi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam."
Soylu, daha sonra polisler eşliğinde işlemleri için infaz savcılığına çıkarıldı. Soylu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 gün cezasını çekmek üzere cezaevine götürülecek.