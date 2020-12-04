Sisi lakaplı Seyhan Solu cezaevine girdi Yeşim Salkım yasak koydurmuştu

Soylu, adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Tazyik hapsinin istismar edilerek herkesin kendisine yonttuğu bir karar olduğunu söyleyen Soylu, şunları söyledi:

"Susturma kararına uymadığım için de zorlama hapsi alındı. Benim için önemli değil. 4 gün değil 444 gün olsa yatarım. Ben tatile gider gibi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam."