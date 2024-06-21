Şişe veya kutu başına ödeme yapılacak! Yerli depozito iade otomatları göreve hazır
Türk mühendisleri geliştirdikleri yerli Otomatik Depozito İade Makinesi ile hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak.
Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi"nin pilot uygulamaların ardından gelecek yıl yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda temin edilecek otomatik depozito iade makineleri aracılığıyla toplanacak tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Türk teknoloji şirketleri de bu süreçte ihtiyaç duyulacak makine ve teknolojileri yerlileştirerek ülkeye kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.
Depozito iade sistemi, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünleri kapsayacak. Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.
Nero Grup ve GDS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GDS Teknolojinin, 2020 yılında Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Projesi'nde kullanılmak üzere geri dönüşüm otomat makineleri üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.
Bugün itibarıyla 24 kişinin çalıştığı, yazılım ve donanım geliştirme altyapısına sahip bir firmaya dönüştüklerini ifade eden Ökçün, sensör ve üretim teknolojilerine yönelik faaliyetlere yoğunlaştıklarını belirtti.