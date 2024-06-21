Şişe veya kutu başına ödeme yapılacak! Yerli depozito iade otomatları göreve hazır

Depozito iade sistemi, alkolsüz içecekler, içme suyu, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecekler, enerji ve sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve süt ürünleri gibi ambalajlı ürünleri kapsayacak. Vatandaşlar, iade ettikleri her bir şişe veya kutu için 25 kuruş depozito alacak. Bu bedel, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında birikerek alışverişlerde kullanılabilecek.