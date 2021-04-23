Araştırmalar sonucu Boğazkent bölgesinin, Afrika ile Avrupa arasında her yıl göç eden milyonlarca kuşun Akdeniz'deki en önemli konaklama alanları arasında yer aldığı anlaşıldı. Bunun üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokolle 2016'de Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu kuruldu.