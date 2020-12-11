Sırtlarında iğnelerle buldular şoke oldular Kocaeli'de köpeklere yapılan vahşet!
KOCAELİ'de sokak köpeklerinin sırtındaki iğne ekipleri harekete geçirdi. 3 köpeğin, içeriği henüz belirsiz iğne vurularak öldürülmesinde vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu.
Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ölü halde bulunan 3 köpek, araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
İğneler incelemede: Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.