Sırt yağlarından kurtulmanın yolu bu hareketlerde!
Eritilmesi zor bir bölge gibi görülen sırt yağlarından kurtulmak mümkün. Evde bile rahatlıkla yapabileceğiniz bu hareketlerle görmekten bıktığınız sırt yağlarınızdan kurtulacaksınız.
Superman pozisyonu
-Matınıza yüzüstü uzanın.
-Kollarınızı başınızın iki yanından ileri doğru uzatın. -Avuç içleriniz yere baksın.
-Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın ve parmak uçlarınızı yere değdirin.
-Kollarınızı ve bacaklarınızı aynı anda yerden kaldırarak birbirine yakınlaştırın ve 3'er saniye bekleyin.
-Tekrar eski konumunuza dönerek rahatlayın.
-Bu egzersizi iki set halinde 10 kez tekrarlayın.
Kedi pozisyonu
-Avuç içlerinizi ve dizlerinizi yerde konumlandırın.
-Ayak parmak uçlarınız karşıya baksın.
-Kalçanızı ve başınızı yukarı doğru kaldırırken sırtınızı aşağıya doğru indirin.
-Ardından sırtınızı yukarı doğru çıkarın, kalçanızı ve başınızı yavaşça indirin.
-Bu egzersizi 20 kez tekrarlayın.
Savaşçı Hareketi
Yoga matı üzerinde bacaklar omuz hizasında açılarak sırt düz bir şekilde ayakta durulur. Ardından tüm ağırlık sol bacağa verilir ve sağ bacak arkaya paralel olarak açılır. Ayakla ters L şeklinde olmalıdır. Bu hareket sırasında bacak arkaya doğru kaldırılırken yavaş hareket edilmelidir. L durumuna gelindiğinde kollar dirseklerden birbirine geçirilerek sarmal oluşturulur. Egzersiz 10 saniye kadar yapılabilir. 3 set şeklinde uygulanması daha etkili olacaktır.
Mide üstü duruşu
Yoga matına yüz üstü uzanılır. Ardından bacaklar dizlerde kıvrılır ve yukarı doğru uzatılır. Bunu yaparken aynı zamanda üst beden de yukarı doğru kaldırılır ve kollar arkaya uzatılarak ayak bileklerinden tutulur. 10 saniye beklenir ve dinlenme durumuna geçirilir. 10 tekrar yapılması önerilir.