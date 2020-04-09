Sırt yağlarından kurtulmanın yolu bu hareketlerde!

Superman pozisyonu

-Matınıza yüzüstü uzanın.

-Kollarınızı başınızın iki yanından ileri doğru uzatın. -Avuç içleriniz yere baksın.

-Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın ve parmak uçlarınızı yere değdirin.

-Kollarınızı ve bacaklarınızı aynı anda yerden kaldırarak birbirine yakınlaştırın ve 3'er saniye bekleyin.

-Tekrar eski konumunuza dönerek rahatlayın.

-Bu egzersizi iki set halinde 10 kez tekrarlayın.

