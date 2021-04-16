Sırt ağrısı neden olur evde nasıl geçer?
Her beş kişiden biri yaşamının belirli dönemlerinde sırt ağrısı ile karşı karşıya kalıyor. Sırt ağrısının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini sizin için araştırdık.
Sırt Ağrısı Nedir?
Sırt ağrısı, sırtımızda bulunan omurganın iki yanındaki kasların gerilmesi ile oluşur. Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ‘’C’’ harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalır. Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar. Kasların uzun süre gergin halde kalması fibrozit adı verilen kas topaklarına neden olur. Yorgunluk, ağır kaldırma, klimaya maruz kalma gibi tetikleyici etkenlere bağlı olarak da sırt ağrısı olur. Bazı kişilerde sırt ağrısını azaltmaya yönelik kambur duruş başlayabilir. Sırt ağrısı pek çok hastalığın belirtilerinden biri de olabilir.
Sırt ağrısı neden olur?
Özellikle masa başı çalışanlarda çok sık görülen sırt ağrısına myofasiyel ağrı sendromu denir. Sırt bölgesinde kaslara ve yumuşak dokulara bağlı gelişen ağrılar uzun süre masa başında çalışan kişilerin ortak şikayetlerinden biridir. Çoğunlukla sırt kaslarının üzerine basmakla ağrı tetiklenir, duruş bozukluğu ortaya çıkar.
Sırt ağrısının görüldüğü diğer hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;
-Gece uykudan uyandıran ağrılar ile romatizmal hastalıklar ve eklem şişmelerinde görülebilir.
-Kürek kemiğine vuran sırt ağrıları kalp krizinin belirtisi olabilir.
-Ankilozan spondilitde isimli hastalık daha çok ergenlikte görülmekle birlikte sabah tutukluğu ve sırt ağrısına neden olmaktadır.
-Sinir uçlarının iltihaplanması anlamına gelen zona da kendini sırt ağrısı ile gösterebilir.
-Alkaptonüri, Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri, omurilik iltihabı, akut aksonal ya da demyelinizan polinöropati gibi çeşitli hastalıkların belirtisi de sırt ağrısı olabilir.