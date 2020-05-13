Sırt ağrısı hangi durumlarda tehlikeli evde nasıl geçer?

Sırt ağrısı kimi zaman tehlikeli olabilmektedir. Bu yüzden sırt ağrısı nedenleri dikkate alınmalıdır. Tehlikeli olmasını sırt ağrısının altında yatan sebepler belirler. Kalp krizi, akciğer kanseri, skolyos gibi hastalıklar tehlikeli olabildiği için erken tanılanmalı ve tedavi edilmelidir. Eğer diğer sebepler sırt ağrısı yapıyor ise bu durumların tehlikesi diğerlerine göre çok çok az olduğunu söyleyebiliriz.