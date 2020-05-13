Sırt ağrısı hangi durumlarda tehlikeli evde nasıl geçer?
Hemen herkesin başına gelebilen sırt ağrılarının arkasında birçok neden yatabiliyor. Tedavi edilebilen bir rahatsızlık olan sırt ağrılarından kurtulmak mümkün. İşte sırt ağrılarının nedenleri ve tedavisi!
Sırt ağrısı çoğu zaman geçiştirilen ancak hafife alınmaması gereken bir
rahatsızlıktır. Her beş kişiden biri yaşamının belirli dönemlerinde sırt
ağrısı ile karşı karşıya kalır.
Kemik erimesi, eklem kireçlenmesi gibi rahatsızlıklar sırt ağrılarının sebepleri olabiliyor. Sırt ağrıları kimi zaman dayanılmaz bir hal alır ve hayat kalitesinin düşmesine neden olur. Tedavi edilebilen bir rahatsızlık olan sırt ağrılarından kurtulmak mümkün. İşte sırt ağrılarının nedenleri ve tedavisi!
Nedenleri
-Akciğer kanseri
-Kalp krizi ve kalp hastalıkları
-Bel, boyun ve sırt fıtığı
-Aşırı yorgunluk
-Gün içerisinde çok fazla ayakta kalmak ve oturmak
-Ağır kaldırmak
-Klimaya ve cereyana maruz kalmak
-Rahat olmayan yatakta yatmak
-Ağır sırt çantası kullanmak
-Sigara kullanmak
-Kullanılan ilaçların yan etkileri
-Mide hastalıkları
-Omurga eğriliği (skolyoz)
-Zona hastalığı (sinir uçlarının iltihaplanması)
Sırt ağrısı kimi zaman tehlikeli olabilmektedir. Bu yüzden sırt ağrısı nedenleri dikkate alınmalıdır. Tehlikeli olmasını sırt ağrısının altında yatan sebepler belirler. Kalp krizi, akciğer kanseri, skolyos gibi hastalıklar tehlikeli olabildiği için erken tanılanmalı ve tedavi edilmelidir. Eğer diğer sebepler sırt ağrısı yapıyor ise bu durumların tehlikesi diğerlerine göre çok çok az olduğunu söyleyebiliriz.