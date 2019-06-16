Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın acı haberi ailesine ulaştı
Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın şehadet haberi evine ulaştı. Evran'ın bir ay önce Ankara'ya tayininin çıktığı ortaya çıktı.
8 teröristin öldürüldüğü operasyonda şehit olan askerin ailesi, acı haberi aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendi. Açıklamada, operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yıl başından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi.” dedi.
Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı
Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde oturan babası Hayrullah ve annesi Yeter Evran'a, Kaymakam Selami Kapankaya ve beraberindeki heyet tarafından verildi.
Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrakları asılırken, haberi alan yakınları ve bölge halkı da taziyeye geldi. Oğullarının şehit olduğu haberinini alan anne- baba, büyük üzüntü yaşarken, yakınları da gözyaşı döktü.