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Şırnak'ta kilosu 100 TL'ye satılıyor! 9 kilodan 1 kilo çıkıyor: 5 günde yapılıyor

İhlas Haber Ajansı
Şırnak'ta kilosu 100 TL'ye satılıyor! 9 kilodan 1 kilo çıkıyor: 5 günde yapılıyor

ŞIRNAK’ta geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanan üzüm pekmezinin zorlu hazırlanma süreci başladı.

Şırnak'ta kilosu 100 TL'ye satılıyor! 9 kilodan 1 kilo çıkıyor: 5 günde yapılıyor

Şırnakın Uludere ilçesinde bağ ve bahçelerde bolca yetişen organik kara üzüm, bağ sahipleri tarafından her yıl geleneksel olarak organik pekmeze dönüştürülüyor.

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Şırnak'ta kilosu 100 TL'ye satılıyor! 9 kilodan 1 kilo çıkıyor: 5 günde yapılıyor

Önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kil ile harmanlıyorlar, bir süre çuvalda bekleyen üzümleri özel olarak yaptıkları süzgeçli ezme makineleri ile ezerek elde ettikleri suyu büyük kazanlara aktarıyor.

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Şırnak'ta kilosu 100 TL'ye satılıyor! 9 kilodan 1 kilo çıkıyor: 5 günde yapılıyor

Odun ateşinde, kazanda kıvama gelene kadar bir kaynama süreci geçiren pekmez, 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasından geçiyor.

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Şırnak'ta kilosu 100 TL'ye satılıyor! 9 kilodan 1 kilo çıkıyor: 5 günde yapılıyor

Ortalama 8-9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde ediyorlar, pekmezin kilosunu 100 liradan satıyorlar. 

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