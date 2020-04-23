Şırnak'ta Habur çayı taştı tarla ve ahırlar sular altında kaldı

İlçeye bağlı Başaran köyünde onlarca bahçe sular altında kaldı. Mehdi Yüce adında bir vatandaş her yıl bu vakitlerde taşkınların yaşandığını söyledi. ‘’yıllardır bölgede böyle oluyor. Yağış olunca habur çayı debisi yükseliyor. Bahçemiz sular altında kaldı. duvar yapılacak deniyor ama kaç yıldır duvar yapılamadı.'' dedi.