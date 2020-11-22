Şırnak'ta günde 1 saat çalışıp ayda 3 ton üretiyor! Paraya para demiyor
ŞIRNAK Üniversitesi'nde Abdulmutalip Kocaman, üniversiteyle birlikte uzun araştırmalar sonucu giriştiği işte günde 1 saat çalışıp ayda 3 ton üretim yapıyor.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Alt Bitki Besleme Bölümü mezunu Ziraat Mühendisi Abdulmutalip Kocaman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Erkan'la yaptığı araştırmalar sonucunda Kaliforniya solucanı gübresi üretimine başladı.
600 bin solucan ile üretime başlayan Kocaman 4 ayda solucan sayısını 1,5 milyona çıkardı. Dünyada 70 yılı aşkın süredir gelişmiş tarım ülkelerinde kullanılan solucan gübresi, Şırnak'ta ilk defa üretilmeye başlandı.
Solucan gübresi yetiştiği toprağı kimyasallardan arındırırken, ürünlerin organikliği kalıcı kılıyor. Sebze ve meyvelerde yüzde 50 oranında yüksek verim sağlayan solucan gübresi, toprakta 3 yıl etkili olmasının yanında sulamada da tasarruf sağlıyor.
Besleyici, köklendirici, güçlendirici, verim artırıcı ve erkencilik sağlayan özellikleri ile giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan solucan gübresi, ayrıca sinek ve böcek gibi zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tutuyor.