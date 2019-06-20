SON DAKİKA
Genelkurmay çatı davasında karar çıktı! Akın Öztürk ve diğer örgüt elemanları için istenen cezalar belli oldu! Haberin devamı.

Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

İstanbullu Meryem Aydemir, burada tanıştığı Şırnaklı Cüneyt Aydemir ile Beytüşşebap ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı.

Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı - Sayfa 1

Meryem ve Cüneyt Aydemir çifti İstanbul'da tanıştı. Bir süre flört eden çift daha sonra evlilik kararı aldı. Aşkı için İstanbul'dan Şırnak'a gelen Meryem Aydemir, 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazören köyünde 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

14
Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı - Sayfa 2

Aşiret düğününde geline bir kilo altın damada ise 100 bin lira takıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde davetliler takı takma yarışına girdi. 

24
Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı - Sayfa 3

Damadın kuzeni Agit Aydemir Türk bayrağı altında halaylar çekilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. 

34
Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı - Sayfa 4

Jirki aşiretine mensup Aydemir ailesinin 3 gün 3 gece süren düğünlerinde gelin ve damat gönüllerince eğlendi.

44