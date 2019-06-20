Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

Meryem ve Cüneyt Aydemir çifti İstanbul'da tanıştı. Bir süre flört eden çift daha sonra evlilik kararı aldı. Aşkı için İstanbul'dan Şırnak'a gelen Meryem Aydemir, 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazören köyünde 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.