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Şırnak'ta aşiret düğünü için 750 bin TL harcandı, toplanan takı miktarı dudak uçuklattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Şırnak'ta aşiret düğünü için 750 bin TL harcandı, toplanan takı miktarı dudak uçuklattı

ŞIRNAK'taki aşiret düğününe 5 bin kişi katıldı. 950 kilo etin yendiği düğünün ardından gelin ve damada gelen takılar sayıldı. O meşhur "masa" kuruldu, paralar havada uçuştu...

Şırnak'ta aşiret düğünü için 750 bin TL harcandı, toplanan takı miktarı dudak uçuklattı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki Aşiretine mensup Hasan Öter’in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman’ın kızı Viyan’ın görkemli düğününe 5 bin davetli katıldı. 

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Şırnak'ta aşiret düğünü için 750 bin TL harcandı, toplanan takı miktarı dudak uçuklattı

2 gün 2 gece süren düğünde 750 bin lira masraf yapıldı.

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Şırnak'ta aşiret düğünü için 750 bin TL harcandı, toplanan takı miktarı dudak uçuklattı

Yurt dışından gelenler oldu

Yurtiçinin yanı sıra yurt dışından birçok vatandaş düğüne katıldı. Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan Aşireti mensuplarının yanı sıra binlerce davetli ay yıldızlı Türk bayrağı altında halaylar çekti. 

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Şırnak'ta aşiret düğünü için 750 bin TL harcandı, toplanan takı miktarı dudak uçuklattı

Düğünler artık geç saatlere kadar sürebiliyor

Kato Dağı eteklerinde olan köyde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber vatandaşlar düğünlerini gece geç saatlere kadar yapar oldu.

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