Şırnak'ta aşiret düğünü için 750 bin TL harcandı, toplanan takı miktarı dudak uçuklattı
ŞIRNAK'taki aşiret düğününe 5 bin kişi katıldı. 950 kilo etin yendiği düğünün ardından gelin ve damada gelen takılar sayıldı. O meşhur "masa" kuruldu, paralar havada uçuştu...
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki Aşiretine mensup Hasan Öter’in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman’ın kızı Viyan’ın görkemli düğününe 5 bin davetli katıldı.
2 gün 2 gece süren düğünde 750 bin lira masraf yapıldı.
Yurt dışından gelenler oldu
Yurtiçinin yanı sıra yurt dışından birçok vatandaş düğüne katıldı. Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan Aşireti mensuplarının yanı sıra binlerce davetli ay yıldızlı Türk bayrağı altında halaylar çekti.
Düğünler artık geç saatlere kadar sürebiliyor
Kato Dağı eteklerinde olan köyde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber vatandaşlar düğünlerini gece geç saatlere kadar yapar oldu.