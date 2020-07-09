Şırnak'ta 36 derecede 5 metreyi bulan yolda açma çalışma sürüyor

Babat, "Çiftçilerimizin meraya ulaşabildiği ana yol. Kar kalınlığı nedeniyle bazen iş makineleri bile görünmez duruma gelebiliyor. İnsanlar, inanamıyor ama Temmuz ayında burada hala kar var. Ekiplerimiz yaylalardaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sona yaklaştık, geçim kaynağı hayvancılık olan çiftçilerimiz için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.