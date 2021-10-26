Şırnaklı çiftçi çift her yıl yetiştirdiği 2-3 buzağıyı satarak 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi

Artuç, gezinin bütçesini hayvancılıktan elde ettikleri gelirden sağladıklarını belirterek, "8-10 büyükbaş hayvanımız olur. Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı elde ediyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik." diye konuştu.