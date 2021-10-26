Şırnaklı çiftçi çift her yıl yetiştirdiği 2-3 buzağıyı satarak 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi
ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde yaşayan, hayvancılıktan sağladıkları gelirle 12 yılda 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehri gezen Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, yeni ülkeler görmeye devam etmek istiyor.
Şırnaklı çift hayvancılıktan sağladığı gelirle 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi... 12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren, 5 çocuklu Taybet (51) ve Feyzullah Artuç (53), her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı. Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkanı buldu.
Yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan mutluluk duyan çift, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de tedbirleri alarak bazı ülkelere gitti.
"Dünyayı ve insanları tanımaya devam edeceğiz"
Feyzullah Artuç,12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye'den dünya turuna başladıklarını söyledi. Genellikle temmuz-ağustos aylarında geziye çıktıklarını ifade eden Artuç, "5 çocuğumuzdan 2'si üniversitede okuyor. 20 yaşından küçük çocuğumuz yok. Bu nedenle seyahate çıkmada bir sıkıntımız olmuyor." dedi.
Artuç, gezinin bütçesini hayvancılıktan elde ettikleri gelirden sağladıklarını belirterek, "8-10 büyükbaş hayvanımız olur. Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı elde ediyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik." diye konuştu.