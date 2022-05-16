Şırnak Uludere ilçesinde sadece 14 gün yetişiyor! Fiyatı 120 lira
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor.
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde sadece heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarı yöre halkı 'Şırnak mantarı' veya 'heliz mantarı' olarak biliyor.
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Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.
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Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor.
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Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.
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