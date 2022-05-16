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Şırnak Uludere ilçesinde sadece 14 gün yetişiyor! Fiyatı 120 lira

İhlas Haber Ajansı
Şırnak Uludere ilçesinde sadece 14 gün yetişiyor! Fiyatı 120 lira

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor.

Şırnak Uludere ilçesinde sadece 14 gün yetişiyor! Fiyatı 120 lira

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde sadece heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarı yöre halkı 'Şırnak mantarı' veya 'heliz mantarı' olarak biliyor.

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Şırnak Uludere ilçesinde sadece 14 gün yetişiyor! Fiyatı 120 lira

Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.

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Şırnak Uludere ilçesinde sadece 14 gün yetişiyor! Fiyatı 120 lira

Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor.

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Şırnak Uludere ilçesinde sadece 14 gün yetişiyor! Fiyatı 120 lira

Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.

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