Şırnak dağlarında midye fosili bulundu

Gökçe, "Yıllardır dağlarda çobanlık yapıyorum. Kesin bu bölge eskiden denizdi. Çünkü her gördüğüm ilginç taşta fosilleşmiş canlı türleri görüyorum. Bu fosilleri de taş içinden çıkarttım. Balık midye ve yılanlar var ilgimi çekti. Bu yüzden evimde saklıyorum. Binlerce yıl öncesine ait olduğunu tahmin ediyorum ama kesin bir bilgi değil araştırılmasını istiyorum" dedi.