Sırları var! En çok vaka görülen Çanakkale'de 33 köyün başarısı: Hiç Covid-19 uğramadı
ÇANAKKALE, haftalarca Türkiye'nin en çok vaka görülen illerinden oldu. Ancak kentte bir durum herkesin dikkatini çekti. Vakalar bu kadar fazlayken 33 köyde hiç Covid-19 vakası görülmedi. Bu başarıya dahil olan Ortaca köyü sakinleri, sırlarını açıkladılar.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 10- 16 Nisan tarihlerinde Türkiye’de en çok vaka, 100 bin kişide 962,98 ile Çanakkale’de görüldü. Vakaların yüksek seyrettiği kent, haftalarca Türkiye'de ilk 5’te yer aldı.
Bu tablo, Çanakkale'de yaşayanları uzunca bir süre endişelendirdi. Ancak Çanakkale'de madalyonun görünmeyen yüzünde, koronavirüsün giremediği köyler de yer aldı.
İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Çanakkale'de 33 köyde şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.
O köylerden biri olan kent merkezine 25 kilometre mesafedeki 40 haneli 80 nüfuslu Ortaca’da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra yeşillikler içerisinde sürdükleri doğal yaşam ve beslenmenin bunda etkili olduğunu söyledi.