Şirketin musluğundan su içti yanına bunu bıraktı! Bakın ne yazmış takdirle karşılandı
YALOVA'da bir oto ekspertiz firmasının musluğundan su içtikten sonra yanına 10 lira bırakıp helallik isteyen vatandaş, takdirle karşılandı.
Yalova-Bursa karayolunda hizmet veren bir oto ekspertiz firmasında iş yerine gelen çalışanlar lavabonun başında bırakılan notla parayı görüce şaşırdı.
Kamera görüntülerinden uzun süredir yürüdüğü tahmin edilen bir kişi, firmanın ön bahçesinde bulunan lavaboya giderek musluktan su içti. Su içtikten sonra lavabonun başına 2 tane 5 lira yerleştiren adam, içtiği su için de işletme sahibinden helallik istedi.
Dükkan sahibi Metehan Çamçınarlı, dükkanı açarken hortumun başındaki not ile paraları fark ettiklerini söyledi. Bunu da sosyal medyada paylaştıklarını ifade eden Çamçınarlı, “Kamera görüntülerinden bu notu bırakan ağabeyimizi izledik. Aslında suyu çok fazla kullanmamasına rağmen böyle bir not bırakmış. Biz dükkanımız açıkken bile kullanıp kimse bir şey söylemiyor bile. Böyle bir notun bırakılması duygulandırdı. Böyle şeylere önem verildiğini görmek sevindirdi” diye konuştu.