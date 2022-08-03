Şirketin musluğundan su içti yanına bunu bıraktı! Bakın ne yazmış takdirle karşılandı

Dükkan sahibi Metehan Çamçınarlı, dükkanı açarken hortumun başındaki not ile paraları fark ettiklerini söyledi. Bunu da sosyal medyada paylaştıklarını ifade eden Çamçınarlı, “Kamera görüntülerinden bu notu bırakan ağabeyimizi izledik. Aslında suyu çok fazla kullanmamasına rağmen böyle bir not bırakmış. Biz dükkanımız açıkken bile kullanıp kimse bir şey söylemiyor bile. Böyle bir notun bırakılması duygulandırdı. Böyle şeylere önem verildiğini görmek sevindirdi” diye konuştu.