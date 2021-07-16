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'Şirinler Çetesi' kafese kapatmıştı! Kafesten kurtarılan iki kişiden inanılmaz açıklama

'Şirinler Çetesi' kafese kapatmıştı! Kafesten kurtarılan iki kişiden inanılmaz açıklama

ADANA'da 'Şirinler Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kafesten çıkarılan uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, kafese kapatılmadıklarını, kendi istekleriyle girdiklerini söyledi. Kafese girme nedenleri de 'yok artık' dedirten cinsten...

'Şirinler Çetesi' kafese kapatmıştı! Kafesten kurtarılan iki kişiden inanılmaz açıklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri liderliğini Ali Aksoy isimli şahsın yaptığı “Şirinler” olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"nün, “Örgüt Kurma ve Yönetme, Kasten Adam Öldürme, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, Darp, Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama” gibi suçları işlediklerini tespit etti.

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'Şirinler Çetesi' kafese kapatmıştı! Kafesten kurtarılan iki kişiden inanılmaz açıklama

Polis bu tespitlerin ardından Ali Aksoy’un da da aralarında olduğu 45 şüpheliyi yakalamak için 13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da operasyon yaptı. Özel harekat polisi kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi.

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'Şirinler Çetesi' kafese kapatmıştı! Kafesten kurtarılan iki kişiden inanılmaz açıklama

Ali Aksoy’un şirketinde yüksekliği yaklaşık 80 santim, genişliği ise yaklaşık 50 santim olan 3 katlı kafes olduğunu ve içinde İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan’ın olduğunu tespit etti. Polis iki şahsı kafesten çıkardı. 

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'Şirinler Çetesi' kafese kapatmıştı! Kafesten kurtarılan iki kişiden inanılmaz açıklama

Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 38 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken Aksoy ailesi basın açıklamasında bulundu.

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