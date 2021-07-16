'Şirinler Çetesi' kafese kapatmıştı! Kafesten kurtarılan iki kişiden inanılmaz açıklama

Polis bu tespitlerin ardından Ali Aksoy’un da da aralarında olduğu 45 şüpheliyi yakalamak için 13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da operasyon yaptı. Özel harekat polisi kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi.