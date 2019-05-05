Sıra dışı karavanlar! ''Çingene Karavanı''
Bu karavanların cıvıl cıvıl renk kombinasyonları, detaylı çizimler ve şık iç dizaynları görenleri adeta büyülüyor.
Dışı özenle süslenmiş, içi sıcacık bir ev gibi döşenen "Çingene karavanları" ya da nam-ı diğer vagonlar, 1950’li yıllarda yollara çıkmaya başlamış. Karavanlar yapısı itibariyle kubbeyi andırıyor, tasarımları ise normal karavancılara parmak ısırttıracak cinsten. İngiltere’de üretilen “Çingene Karavanı” ise alışılmışların dışında bir karavan olması nedeniyle hemen dikkat çekiyor.
Yollarda artan trafik, atların çektiği arabalarla yolculuk etmeyi zorlaştırınca bu karavanlar Avrupa'da bir grup topluluğun yeni evleri haline gelmiş. Günümüzde ise, İngiltere'nin Bristol şehrinde bir süredir "çingene karavanları" üreten bir ekip bulunuyor.
"Greg's Gypsy Bowtops" şirketi, kurucusu Greg'in kendisi için yaptığı bir karavanın ardından başka karavanlar da üretmek istemesiyle ortaya çıkmış.
Kısa sürede o kadar çok talep gelmiş ki, satılmak ve kiralanmak üzere daha çok karavan sıfırdan inşa edilmeye başlanmış.