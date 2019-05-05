Sıra dışı karavanlar! ''Çingene Karavanı''

Dışı özenle süslenmiş, içi sıcacık bir ev gibi döşenen "Çingene karavanları" ya da nam-ı diğer vagonlar, 1950’li yıllarda yollara çıkmaya başlamış. Karavanlar yapısı itibariyle kubbeyi andırıyor, tasarımları ise normal karavancılara parmak ısırttıracak cinsten. İngiltere’de üretilen “Çingene Karavanı” ise alışılmışların dışında bir karavan olması nedeniyle hemen dikkat çekiyor.