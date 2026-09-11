Sır gibi saklıyordu! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Barış Kılıç'ın eşini görenler hayran kaldı

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı. Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.