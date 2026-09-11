Sır gibi saklıyordu! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Barış Kılıç'ın eşini görenler hayran kaldı
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Ömer Ünal karakteriyle büyük bir popülarite yakalayan Barış Kılıç, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Basından ve kameralardan uzak bir aile yaşamı sürdürmeyi tercih eden ünlü oyuncunun, uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürdüğü biliniyor. Sır gibi sakladığı eşi magazin kameralarına yakalandı, görenler hayran kaldı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Ömer Ünal karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Barış Kılıç, bu kez başarılı oyunculuk performansının ötesinde gözlerden uzak tuttuğu özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.
Sır gibi sakladığı eşiyle objektiflere yansıyan görüntüleri kısa zaman içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim 19 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile bir konserde ortaya çıktı. Kılıç'ın eşi güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
YORUM YAĞDI
Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın pozlarına; 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş', 'Güzelliğine hayran kaldım' gibi yorumlar yapıldı.
BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı. Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.
2007 yılında Ayşegül Özay ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu bulunmaktadır. Şimdilerde ise, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Ömer Ünal” karakterini canlandırıyor.