Siparişlere yetişemiyor! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' dedi hayatı değişti
Esra Erol'un programına katılarak "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyen Fehmi Pazarlı kısa sürede sosyal medyada üne kavuştu.
Atv'nin sevilen programlarından Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı.
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Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti.
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29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini aldattığını açıklayan Gülay Hanım, Esra Erol canlı yayınında eşiyle yüzleşti.
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Programa görüntülü olarak bağlanan Fehmi Bey, Gülay Hanım'ın bu iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtti.
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