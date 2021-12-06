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Siparişlere yetişemiyor! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' dedi hayatı değişti

Siparişlere yetişemiyor! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' dedi hayatı değişti

Esra Erol'un programına katılarak "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyen Fehmi Pazarlı kısa sürede sosyal medyada üne kavuştu.

Siparişlere yetişemiyor! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' dedi hayatı değişti

Atv'nin sevilen programlarından Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini Şengül Hanım ile aldattığını açıkladı.

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Siparişlere yetişemiyor! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' dedi hayatı değişti

Ayrıca Pazarlı, Şengül Hanım'ın da 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti.

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Siparişlere yetişemiyor! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' dedi hayatı değişti

29 yıllık eşi Fehmi Bey'in kendisini aldattığını açıklayan Gülay Hanım, Esra Erol canlı yayınında eşiyle yüzleşti.

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Siparişlere yetişemiyor! Esra Erol'da 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' dedi hayatı değişti

Programa görüntülü olarak bağlanan Fehmi Bey, Gülay Hanım'ın bu iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtti. 

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