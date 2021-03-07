Siparişlere yetişemiyor! Çevresine ekmek satarak başladığı işte 12 kadına istihdam sağlıyor

Odun ateşinde 4 çeşit ekmek yaptıklarını belirten Çelebi, "Doğal ürün kullanarak odun ateşinde pişirdiğimiz ekmeklerimiz lezzetli oluyor. Ekmeği önce yumakla kesip açıyoruz. Daha sonra odun ateşinde hazırlayarak pişiriyoruz. Bunu yaparken işin püf noktalarına dikkat ettiğimiz için ekmeğimiz ayrı bir lezzetli oluyor. Ekmeğimizin 1,85 ve 2 lira olmak üzere iki çeşit fiyatı var. Bunun yanı sıra isteğe göre, normal, kepekli, tuzsuz, kebaplık olarak ev ekmeği yapıyoruz. Şu anda Gaziantep dışında 4 ile de sipariş üzerine ekmek gönderiyoruz" dedi.